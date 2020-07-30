شكرا لقرائتكم خبر عن شرط واحد ينقذ «فايلر» من الإقالة بنهاية الموسم.. وموقف مفاجئ للأهلي تجاه «أزارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع النادي الأهلي شرطًا واحدًا لاستمرار المدير الفني السويسري رينيه فايلر مع الفريق الموسم القادم، فيما يتجه للتجديد للمغربي وليد أزارو، على عكس التقارير التي تشير إلى رحيله.

وعلمت «المصري اليوم» أن شرطًا واحدًا وضعته إدارة النادي الأهلي لاستمرار «فايلر» مع الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، وهو التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، إذ من المنتظر أن تتم إقالته في حال فشله في تحقيق هذا الهدف.

وكان هذا هو الاتفاق الذي تم بين إدارة القلعة الحمراء والمدرب السويسري ليعود من بلاده ويوقع على عقد لمدة موسم واحد بدلًا من موسمين وبدون شرط جزائي.

وعلى جانب آخر، تتمسك لجنة التخطيط بالنادي باستمرار الثنائي صالح جمعة ووليد أزارو في الفريق، رغم رفض «فايلر» لهما، فيما علمت «المصري اليوم» أن هناك محاولات للتجديد للمهاجم المغربي الذي يتبقى في عقده عام واحد فقط.

ومن المتوقع أن يعود «أزارو» إلى القاهرة للانضمام إلى الأهلي في نهاية شهر أغسطس أو أول شهر سبتمبر القادم.

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