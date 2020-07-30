شكرا لقرائتكم الأهلى 3 فرق فى آخر مران قبل إجازة العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي تقسيمة قوية على ملعب التتش بالجزيرة في الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة ، وقسَّم فايلر اللاعبين إلى ثلاثة فرق، وأجرى تقسيمة فنية متغيرة بين الفرق الثلاثة على جزء من الملعب، وذلك في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة ، ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التي توقفت عدة أشهر بسبب جائحة كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة إنبي، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

من ناحية أخرى ، يُتابع محمود الخطيب رئيس النادي آخر تطورات شراء رمضان صبحي لاعب الفريق المُعار من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، بعدما شهدت مفاوضات الأهلي مع النادي الأنجليزي لإنهاء الصفقة أزمة جديدة تتمثل في رغبة هيدرسيفلد فى عدم تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية أكتوبر الجاري بعدما تسببت "جائحة" كورونا في تجميد النشاط الرياضي في العالم كله عدة أشهر، ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سبق ووافق على تمديد إعارت اللاعبين مع أنديتهم بسبب ظروف "جائحة" كورونا إلا أن هيدرسيفلد رفض مؤخراً تمديد إعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري في مصر محلياً وأفريقياً.

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ويبحث الخطيب مع أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي ملف رمضان صبحي ومستجدات هذه الأزمة خاصة وأن الأهلي يرغب في بقاء اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري بعدما انتهت الإعارة في 30 يونيو الماضي ، وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن هدرسفيلد الإنجليزي رفض فكرة تمديد إعارة رمضان صبحي للأهلي ، وأوضحت الشبكة أنه حال رغبة الأهلي في استمرار رمضان صبحي، فعليه ضم اللاعب بشكل نهائي، ولا يرغب النادي الإنجليزي في إعارة رمضان صبحي مجددا، بل يريد بيع اللاعب، من أجل إعادة ترتيب أوراق النادي الذي كاد أن يهبط من الدرجة الأولى للدرجة الثانية.

ودفع هدرسفيلد 4 ملايين ونصف المليون إسترليني من أجل التعاقد مع رمضان صبحي من ستوك سيتي قبل موسمين وطلب النادي من الاهلي 7 مليون إسترليني للإستغناء عن اللاعب للأهلي قبل أن يوافق علي تخفيض المبلغ إلى 5 مليون و500 ألف إسترليني في الوقت الذي توقف فيه عرض الاهلي عند ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني.