شكرا لقرائتكم مران الأهلى.. فايلر يحاضر اللاعبين.. وبينكيل يقود الفقرة البدنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد توماس بينكيل مُخطط أحمال لفريق الاهلي اللاعبين في فقرة تدريبات بدنيه وتأهيل في بداية مران الأهلي صباح اليوم الخميس والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة ـ وأدى اللاعبين جانب من التدريبات البدنيه والجري حول الملعب بالإضافة إلى فقرات متنوعة من التدريبات البدنيه بالكرة ، كما عقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص المدير الفني على توجيه بعض اللاعبين قبل بداية المران وكذلك تقسيم اللاعبين لعدة مجموعات وتحديد بعض الأمور الفنية.

وواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب التتش فيما قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة تبدأ من غداً الجمعة على أن يستأنف الفريق مرانه الأحد المقبل ، ويستعد الأهلي لإستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

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وعلى صعيد متصل حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من التهاون فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أى منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق، والذى ما زال يعانى منه لذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.