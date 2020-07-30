شكرا لقرائتكم ياسر ريان يروى تفاصيل انتقاله إلى الأهلى برعاية "كشك الحلويات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق كواليس انتقاله للقلعة الحمراء من المنصورة فى المفاوضات التى وصفها بالمثيرة ، وقال ياسر ريان فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :"من صغرى وأنا بحب الأهلى ومش حب عادى ، أنا مثلا مش بتفرج على أى فريق إلا الأهلى ولو الخطيب ملعبش مزاجى يتعكر طول اليوم ، ولما روحت المنصورة ولعبت وتألقت كان حلم عمرى ألعب فى الأهلى".

ويضيف ياسر ريان :"دخل الزمالك فى مفاوضات ضمى وسألونى فى المنصورة قولتلهم مش هلعب غير فى الاهلى ، لقيت المهندس عدلى القيعى بيكلمنى وقالى تلعب فى الاهلى قولتله طبعا ، قالى هنتقابل فى طنطا عند السيد البدوى فى كشك هناك بتاع حلويات استنانى هناك ، روحت لقيت عند السيد البدوى 50 كشك حلويات بقيت مش عارف اعمل ايه ومفيش تليفونات ولا اى حاجة ، لحد ماشوفتو جاى هو والمهندس إبراهيم المعلم".

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وتابع نجم الاهلى الاسبق:" مسئولى الزمالك رفعوا العرض للمنصورة فقرر عدلى القيعى أن يخفينى عن الانظار وبالفعل نمت عنده فى البيت يومها وقدم الاهلى عرضاً للمنصورة مقابل 350 ألف جنيه وتنازلت عن 30 ألف جنيه مستحقاتى للمنصورة ووقعت فى بيت الراحل العظيم صالح سليم فى الزمالك ، والراحل طارق سليم لما عرف أنى اتنازلت حباً فى الاهلى قدرنى أوى".

وعن مشواره مع الاهلى قال ياسر ريان :" لعبت 10 سنين فى الاهلى خدت 18 بطولة أغلاهم كانت الحصول على بطولة الدوري سبعة أعوام متتالية ، وكذلك بطولة أفريكا سبورت ، والسوبر مع جوزيه فى بداية قدومه للأهلى، والبطولة العربية".

بدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة، وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب، مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.