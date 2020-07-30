أولمبياد طوكيو: الألعاب قد تقام "أمام جماهير محدودة"

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طوكيو: قال الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لاولمبياد طوكيو 2020 المؤجل حتى صيف 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ان الالعاب قد تقام أمام "عدد محدود من المتفرجين" لمنع انتشار العدوى.

وبات الموعد الجديد للالعاب في 23 يوليو 2021 وذلك بعد تأجيل تاريخي بسبب التفشي الكبير لفيروس "كوفيد-19".

وقال توشيرو موتو لشبكة "بي بي سي" البريطانية ان المنظمين ملتزمون باقامة الالعاب في عام 2021، مع استبعاد تام للالغاء او تأجيل اضافي "الجميع يجب ان يركز على اقامة الحدث العام المقبل، نحن على موجة واحدة".

واضاف ان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ "لم يكن يفكّر" في العاب دون جماهير، لكنه اقر بان عددا محدودا من الجماهير قد يكون واردا "ربما يفكر بعدد محدود من الجماهير مع الاخذ بعين الاعتبار بالتباعد الاجتماعي".

تابع موتو "يجب ان نبني بيئة يشعر فيها الناس بالامان. الرياضيون واللجنة الاولمبية الدولية قد يحتاجون الى اجراء اختبارات قبل وبعد دخول اليابان و(نحتاج) الى انظمة طبية قوية حول خطط الاقامة والنقل".

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وتحظر اليابان راهنا قدوم الزائرين من 100 دولة، في محاولة لكبح الفيروس، واضاف موتو ان "زوال جميع القيود سيكون بمثابة التفاؤل المفرط، لذا علينا التفكير في طرق اخرى".

وعبّر اليابانيون عن شكوكهم حيال اقامة الالعاب قبل نحو سنة من موعدها. وجد استطلاعان للرأي في يوليو ان غالبية اليابانيين يعتقدون بان الالعاب يجب ان تؤجل مجددا او تلغى. وارتأى عدة خبراء طبيين ان الالعاب لن تكون قابلة للحياة بدون علاج مثبت او لقاح للفيروس.

واشار موتو الى ان اللقاح سيكون "مفيدا... (لكن) ليس شرطا مسبقا".

وبدا رئيس لجنة التنسيق للاولمبياد جون كوتس متفائلا من اقامة الالعاب حتى دون اكتشاف لقاح. قال لصحيفة استرالية ان المنظمين "يمضون قدما على اساس انه لن يكون هناك لقاح". اضاف انهم يستعدون "لاي سيناريو سنواجهه، وهو ما سيصبح اكثر وضوحا مع نهاية العام".

وشهدت اليابان تفشيا صغيرا نسبيا لكورونا، لكن الاصابات اخذت في الارتفاع خصوصا في العاصمة طوكيو. حذّرت حاكمة العاصمة يوريكو كويكي لوكالة كيودو الاربعاء ان "احتواء الفيروس داخل العاصمة هو شرط مسبق" لاقامة الالعاب.