شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: أتوقع انتقال سانشيز بشكل نهائى لإنتر ميلان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وائل جمعة مدافع منتخب مصر والأهلى السابق بالتشيلى ألكسيس سانشيز لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، والذى أعير مطلع هذا الموسم إلى إنتر ميلان الإيطالى، وكتب وائل جمعة عبر حسابه على تويتر "بعد فترة التوقف، ظهر ألكسيس سانشيز بشكل جيد وروح عاليه وساهم فى جعل منظومة كونتى الهجوميه أقوى بفضل توغلاته وكذلك تمريراته الحاسمه، وهذا أمر سوف يشجع إدارة الانتر على التعاقد مع اللاعب التشيلى، أتوقع حدوث ذلك لأن سانشيز لاعب جيد ويتماشى مع أسلوب كونتي وكذلك الدورى".
وحسم مسئولو فريق إنتر ميلان الإيطالى موقفهم النهائى من التعاقد مع الدولى التشيلي أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة، وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا" أن إنتر ميلان أعلن بشكل رسمى دخول النادى فى مفاوضات مع مانشستر يونايتد لتمديد إعارة النجم التشيلي أليكسيس سانشيز للبقاء داخل "جوزيبي مياتزا" موسماً جديداً.
وانضم أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان مطلع الموسم الجارى فى ظل رغبة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير فى التخلص من اللاعبين غير المرغوب فيهم داخل صفوف الشياطين الحمر.
من جانبه، علق جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ميلان، في تصريحات لشبكة "سكاي إيطاليا"، "فتحنا خطاً من المفاوضات مع مانشستر يونايتد لمحاولة تمديد إقامة اللاعب معنا بعد مواجهة خيتافي في الدوري الأوروبي".
وشارك سانشيز مع الإنتر في 26 مباراة في الموسم الجاري بكل المسابقات، و ظهر بشكل مميز في النصف الثاني من الموسم الجاري ما جعل النادي الإيطالي يتمسك باستمراره في الفريق.
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