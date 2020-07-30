شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يوجه نصائح خاصة لأجايى وجيرالدو فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى على توجيه عدة نصائح لثنائى الفريق جونيور أجايى وجيرالدو دا كوستا خلال الجلسة التى جمعتهما على هامش المران الجماعى اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وعقد فايلر جلسة مع الثنائي قبل بداية فقرة التقسيمة، وذلك لتوجيه بعض النصائح لهما بجانب منحهما بعض التعليمات الفنية المطلوبة منهما، ويستعد الأهلي لاستئناف بطولة الدوري التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا وتقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل ويستهلها الاهلي يوم 9 من الشهر المقبل بمواجهة أنبي ، كما يستعد الفريق لمباراتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وعلى صعيد متصل حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من التهاون فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أى منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق، والذى ما زال يعانى منه لذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.