شكرا لقرائتكم إجازة العيد 48 ساعة فى الأهلى بقرار فايلر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر ، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات غداً الجمعة وبعد غد السبت وتدرب الاهلي مساء أمس بالتتش ثم يتدرب صباح اليوم قبل أن يبدأ أجازة الـ48 ساعة في عيد الأضحى ثم يعود للتدريب مرة أخرى الأحد المقبل في إطار الإستعداد للأرتباطات المقبلة حيث تعود بطولة الدوري يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميدها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهلها الأهلي يوم 9 الشهر ذاته بمواجهة إنبي فيما يستعد المارد الأحمر رلمنافسات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في سبتمبر وأكتوبر المقبلين أمام الوداد المغربي ذهاباً وإياباً.

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على صعيد متصل ، حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أي منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق، والذي ما زال يعاني منه ولذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.