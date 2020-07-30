شكرا لقرائتكم ترقب بين أعضاء اللجنة الخماسية وصول خطاب فيفا بالمد حتى نوفمبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تترقب اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة ، وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" خلال الساعات المقبلة وتحديدا غدا الجمعة بحد أقصي ، لتحديد مصير اللجنة لاسيما أن قرار تعيين اللجنة من قبل الفيفا ينتهي غدا الجمعة الموافق 31 يوليو 2020 ، لذا لابد من تحديد مصير اللجنة بعد هذا الموعد.

ومن المنتظر أن يتضمن خطاب الفيفا الذي سيصل خلال ساعات مد فترة عمل اللجنة حتي شهر اكتوبر او نوفمبر المقبلين ، لحين اجراء الجمعية العمومية غير العادية لاعتماد لائحة النظام الاساسي للجبلاية وإجراء الانتخابات المقبلة لمدة عام واحد قبل ان تجري انتخابات جديدة بعد أولمبياد طوكيو 2021 لمدة 4 سنوات .

من ناحية أخرى، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلى والزمالك فى الاسبوع الـ21 للدورى يوم 22 أغسطس المقبل ورفض المقترحات الخاصة بتعيين طاقم حكام مصرى للقاء ورغبة اللجنة الخماسية فى حالة استمرارها فى إنهاء الموسم الكروى بدون أى أزمات.

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وكشف مصدر مسئول باللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم رفض فكرة أيضا تعيين حكام أجانب للفرق الأخرى وان مباراة الأهلى والزمالك استثناء فقط، خاصة أن تكاليف استقدام الحكام الأجانب ستكون مرتفعة لأنه سيتم الاستعانة بحكام تستخدم تقنية حكم الـvar ودول قليلة هى من تستخدم تقنية حكم الفيديو فى العالم، وستكون تكاليفها مرتفعة، ونفس الأمر لمباراة الأهلى والزمالك سيتم الاستعانة بحكام var.

وتستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .