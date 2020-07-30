شكرا لقرائتكم ما يفعله النجوم يوم عرفة؟ ياسر ريان صائد الأسماك من الأسواق التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ياسر ريان نجم الاهلى ومنتخب مصر الاسبق طقوسه فى يوم عرفة ، وقال ريان فى تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت :"أفضل الصيام فى يوم عرفة وهافطر سمك إنهارده فلازم انزل اشتريه بإيدى ، أحنا فى المنصورة متعودين أننا لازم نشترى السمك واللحوم بإيدينا ، مينفعش نخلى الستات تجيبه ، لازم انزل واشترى وأنقى السمك ، مش بحب الكابوريا وبعشق البورى والبلطى ، ولازم نشترى اللحوم من جزار ثقة عشان ميضحكش عليا".

وبدأ ياسر ريان مشواره الكروي مع المنصورة تحت 14 سنة وتدرج في المراحل السنية حتى صعد للفريق الأول موسم 1988 ، ولعب معه حوالي أربعة مواسم ، ثم انضم للنادي الأهلي في موسم 1992 ، وظل معه 10 مواسم متواصلة، وانضم ياسر ريان أيضًا لنادي إنبي موسمين قبل اعتزاله في عام 2004 ، واتجه بعدها إلى مجال التدريب، مع الفراعنة شارك ريان مع المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1992 ، وله العديد من المباريات مع المنتخب الوطني خلال تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأفريقية وكأس القارات.

وفى وقت سابق ، أشاد ياسر ريان نجم الكرة المصرية السابق بمنظومة النادي الأهلي، مؤكدًا أن مجلس إدارته يمنح الاختصاصات للعاملين داخله ولا يتدخل من قريب أو بعيد وهو ما يكون سبباً في النجاح بالنهاية، وقال ياسر ريان في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "مينفعش حد يتشرط الأهلي لأنه خيره على كل اللي لعب فيه بستغرب جدًا من لاعبي اليومين دول ومن أفعالهم تجاه الكيان"

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وأكد ياسر ريان أن كرة القدم ليس بها واسطة، وأن الملعب هو الفيصل في تقييم أي لاعب، وأبناء اللاعبين أكثر عرضة للانتقادات، مشددًا أنه كان يتمتع بمهارة السرعة بل وكان أسرع لاعبي جيله على الإطلاق.

وتابع ياسر ريان: "مينفعش أخرج أعمل فرقة إعلامية يعنى أتكلم عن الزمالك باحترام واتكلم عن الأهلى بحب ولا أحب أن أقول كلام يسيء لى، وانتقد الأهلى والزمالك ولكن باحترام وعدم تجريح في أي شيء"

وأضاف نجم الأهلى السابق: "أحمد ياسر ريان مهاجم كويس وكنت خايف من خروجه للجونة وكنت أرى أن بقاءه في الأهلى أفضل له، لكن لو لم يجانبه التوفيق كان الناس قالت إنه بيلعب علشان أبوه، ومعايا ابنى الثانى في الترسانة".