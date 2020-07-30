شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تكتسح أوغندا بنصف دستة أهداف تصفيات "كان 96" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مثل هذا اليوم 30 يوليو 1995 ، منتخب مصر يكتسح أوغندا بنصف دستة أهداف، في ختام مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 1996، والتي أقيمت بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا ،سجل أحمد الكأس هاتريك، وأضاف رفيق دربه أحمد ساري هدفين، ومحمد صلاح أبوجريشة هدفا، ليرفع المنتخب المصري رصيده إلى 15 نقطة ويتأهل كأول المجموعة ، جاء تشكيل منتخب مصر مكونا من : نادر السيد (عصام عبدالعظيم)، ياسر رضوان، طارق العشري (سامي الشيشينى)، سمير كمونة، حمزة الجمل، هادي خشبة، مجدي طلبة (إبراهيم المصري)، أحمد الكأس، مجدي الصياد، محمد صلاح أبوجريشة، وأحمد ساري.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

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وفى وقت سابق، أكد حسام البدري المدير الفنى للمنتخب الوطنى أنه يدين للنادى الأهلى الذى يعتبره بيته الأول وعاش بين جدرانه بالفضل والسبب الرئيسى فيما وصل اليه حاليا.

وقال البدرى خلال حواره مع موقع نهائيات كأس العالم 2022 التابع للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، "الأهلى بالنسبة لى حياة بأكملها داخل هذا الكيان العظيم لأكثر من أربعين عاماً، كل اللحظات السعيدة تمر أمامى بشكل مستمر، لقد تعلمت هناك الكثير من المثابرة والصبر وإتقان العمل، تعرف ما معنى الحكمة وتعلم المسؤولية فى مختلف المواقف، تكتسب الروح الانتصارية وتحقيق الذات. الأهلى يعنى البطولات والنجاح، هو القمة وكيفية الوصول إليها والمحافظة عليها. لعبت له وأنا شاب صغير، ومن ثم اتجهت للتدريب فيه بعد الاعتزال، كان هدفى دوما أن أرد جميل هذا النادى الكبير".