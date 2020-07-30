شكرا لقرائتكم الهوكى يرسل للأولمبية تقرير الإجراءات الاحترازية للأندية قبل استئناف النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى على إرسال تقرير الإجراءات الإحترازية للأندية التابع للكود رقم 1 إلى اللجنة الأولمبية من أجل الإطلاع عليه قبل إستئناف المسابقات خلال الشهر المقبل .. وأشار رئيس إتحاد الهوكى إلى إستجابة عدد كبير من الأندية إلى تطبيق الإجراءات الإحترازية التى تم إرسالها لهم خلال الفترة المقبلة حفاظا على سلامة اللاعبين و أسرة اللعبة .

وكشف شريف كمال رئيس إتحاد الهوكى عن تحديد منتصف أغسطس المقبل موعدا لاستكمال مسابقات الحافز الرياضى للموسم المحلى الجارى 2019 / 2020 ، حيث أكد رئيس اتحاد الهوكى عن إرسال خطاب من وزاة الشباب والرياضة إلى الاتحاد يفيد بضرورة إنهاء مسابقة الحافز الرياضى مواليد 2002 قبل يوم 31 أغسطس المقبل.

Advertisements

فيما خاطب مسئولو اتحاد الهوكى برئاسة شريف كمال المركز الأوليمبى من أجل استضافة معسكر منتخب الشباب، استعدادا لخوض بطولة أفريقيا التى تم تأجيلها من شهر أكتوبر إلى مارس المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم، وأكد رئيس اتحاد الهوكى على رد مسئولى المركز بإفادة بإقرار تحمل جميع نفقات المعسكر كإجراء روتينى، مشيرا إلى أنه خاطب الوزارة من أجل ترتيب المعسكر والتى أفادته بالتواصل مع المركز مباشرة للحجز.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الهوكى على مخاطبة الأندية من أجل إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا، والمطلوبة للاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل انطلاق المنافسة لإنهائها فى الموعد المحدد.