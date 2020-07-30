شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عبد اللطيف يروى كيف ذبح التحكيم الزمالك أمام الترجى وبطل تايلاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك كفته الأرجح لحصد دورى الأبطال بعد تتويجه بلقى السوبر المصرى والأفريقى

لست من أنصار عودة الدورى لأن تحديد المشاركين فى أفريقيا سيكون غير معلوم

كارتيرون ناجح بنسبة 100% ومميز فى قراءة المباريات والخصم

تصريحات فاروق جعفر قد يكون غرضها السخرية أو التنويه عن فساد التحكيم الأفريقى

التحكيم لم يساعد الزمالك بل ذبحه أمام الترجى 94 وأمام بطل تايلاند بالأفرو أسيوى

تونس والمغرب هما من يضغطان على التحكيم الأفريقى.. ومصر بريئة

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بن شرقى أفضل لاعب فى الزمالك وهو صفقة رابحة بكل المقاييس

حديث الزمالك عن أزمة نادى القرن سبب احتقان الشارع الرياضي

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حسين عبد اللطيف هو أحد نجوم الزمالك السابقين، انضم للفارس الأبيض عام 1990 واستمر في صفوفه حتى عام 1997، ونجح خلال 6 سنوات في التتويج بخمس بطولات ما بين 2 دوري ابطال و1 سوبر أفريقى و2 دورى مصرى.

حسين عبد اللطيف هو من اللاعبين الجوكر الذي لعب في عدة مراكز مثل مهاجم ووسط ملعب مهاجم، بقريقى الألمونيوم والمنيا ، ولكن بعد الانضمام للزمالك لعب ظهير أيمن ثم ليبرو بعد رحيل أشرف قاسم للسعودية، ولعب مساك وظهير أيسر، وحرص "سوبر كورة" على محاورة عبد اللطيف في عدد من القضايا وكان معه هذا الحوار:

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