شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف كواليس الصلح مع جوزيه بـ"أكلة سمك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق كواليس ذكرياته مع البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للمارد الأحمر، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت: "علاقتى كانت متوترة مع جوزيه بسبب وشاية غير صحيحة نقلها أحد الاشخاص للمدرب البرتغالى وصار هناك موقفاً يشبه "الخناقة بينا"، وفى يوم من الايام تدخل مازن مرزوق الصديق المقرب لجوزيه فى مصر يطالبنى بالتدخل للصلح بينى وبين جوزيه على اعتبار ان المدرب يقدرنى ككابتن للأهلى ولكنه تلقى معلومة خاطئة واعتذرت عن الصلح فى البداية ولكن مع إصرار مازن مرزوق وافقت وطلبت اجراء حوار مع جوزيه وكانت حلقة مميزة للغاية".

ويضيف شوبير: "مازن أبلغ جوزيه أننى سأعزمه بسبب الصلح فوجدت جوزيه بعد الحلقة يسألنى أين العزومة فاصطحبته لمحل أسماك شهير ووجدت المدرب القدير يدخل بنفسه لمعرفة أنواع السمك ودخل فى جدال مع صاحب المطعم قائلا له "أنت مش هتغلبنى فى السمك أنا نص عمرى فى الملعب والنص التانى فى البحر".

وتابع شوبير: "جوزيه كان مغرم بالسمك وقالى لى نصاًَ أنا لا أكل سوى السمك وأعرف كل انواعه ومدى جودتها، ولاحظت أنه يختار السمك مثلما يختار تشكيل المباريات".

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وأكمل شوبير:"عماد متعب أيضاً من عشاق السمك والصيد ، قالى ياكابتن هعزمك قولتله ماشى فوجئت بيه بعتلى البيت سمكة بحجم لم أراه قبل ذلك".

وفى وقت سابق أكد الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى وافق على فتح صفحة جديدة مع المغربى وليد أزارو مهاجم المارد الأحمر الذى انتهت إعارته للإتفاق السعودى، وقال شوبير فى برنامجه عبر إذاعة أون سبورت "مروان محسن جدد تعاقده مع الاهلى لمدة ثلاثة سنوات ولدى كافة التفاصيل المادية ولكن أرفض أعلانها ، وليد ازارو سيعود للأهلى مع بداية الموسم الجديد خاضة أن فايلر على استعداد لفتح صفحة جديدة معه".

ويضيف شوبير "حضرت مباراة الاهلى والجونة الودية فى استاد التتش وشاهدت حزن صالح جمعة على عدم المشاركة فى اللقاء"، والأهلى يسير بخطى جيدة فى صفقة شراء رمضان صبحى من هيدرسيفيلد الانجليزى.

وعن الزمالك قال شوبير "محمد عبد الغنى لاعب محترم وبحبه وتحسه راجل فى الملعب، أصر على استرداد عقده من الزمالك وكذلك حازم إمام بسبب الخلافات المادية ، بن شرقى وأوناجم هيرجعوا مصر خلال 3 أيام ، بن شرقى أثبت نفسه مع الزمالك ولكن أوناجم لم يقدم نصف موهبته حتى الآن".