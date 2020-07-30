شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. عمرو جمال ينتصر على الكورونا ليبدع مع عودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع عمرو جمال لاعب النادى الأهلى المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش الانتصار على فيروس كورونا المستجد بعد تعافيه التام وسلبية العينة التى أجراها بعدما خضع لفترة عزل وراحة من التدريبات.

ويسعى عمرو جمال لاستعادة التألق من جديد مع فريقه باستئناف الدورى شهر أغسطس المقبل، خاصة أنه ظهر بأداء أكثر من رائع مع الطلائع هذا الموسم قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا.

وأعلن العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش، شفاء عمرو جمال لاعب الفريق المعار من الأهلى من فيروس كورونا، بعدما خضع "الغزال" لمسحتى كورونا للتأكد من سلبية التحاليل.

وكان عمرو جمال أعلن إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، راضى وكل الرضى، إيجابى كورونا نسألكم الدعاء"، وانهالت عبارات الدعم والمساندة على الغزال متمنين له سرعة الشفاء من الوباء اللعين .

وحرص عدد من نجوم النادى الأهلى وبعض أفراد الجهاز الطبى على الاطمئنان على عمرو جمال، مهاجم المارد الأحمر المعار لطلائع الجيش، بعد ثبوت إصابته بكورونا لمساندته فى المحنة الصعبة، مؤكدين له ضرورة التماسك حتى يعبر تلك الأزمة بسلام.

وغادر عمرو جمال معسكر فريقه ببرج العرب بالإسكندرية بعد التأكد من إصابته بفيروس كورونا عقب ظهور نتيجة مسحة كورونا الخامسة التى أجراها الطلائع صباح الاثنين الماضى قبل وديتى المصرى البورسعيدى والزمالك، والتى أكدت وجود حالة إيجابية واحدة فى صفوف الطلائع ليتم استبعاد اللاعب على الفور، ومن وخضوعه للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج الذى وضعته اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للنجم عمرو جمال فى الصور التالية

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