شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا جديدة للعناصر الإيجابية فى الإنتاج الحربى قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخضع، اليوم الخميس، الحالات الإيجابية السبعة داخل فريق الإنتاج الحربى لمسحة كورونا جديدة بمقر النادى، حيث أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطاراً من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، ومن المقرر أن يخضعون لمسحة جديدة اليوم لحسم مصيرهم.

وطالب خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة بتأجيل أول مباراتين للإنتاج الحربى فى الدورى أمام إف سى مصر والأهلى بسبب ظروف الإصابات.

وقال خالد مهدى فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور الثالثة": "إن فريق الإنتاج الحربى لا يوجد به إصابات بكورونا سوى 7 حالات إيجابية فقط، بعد تعافى مختار مختار و10 أفراد آخرين بعدما جاءت نتيجة العينة سلبية".

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وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى: "أطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباراتى إف سى مصر والنادى الاهلى ومراعاة ظروف إصابات كورونا فى الفريق، حيث إن مختار مختار لم يحضر المران منذ 10 أيام ومعه 15 لاعبا آخرين".

وانتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.