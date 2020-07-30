شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة 48 ساعة للاعبى الأهلى فى عيد الأضحى بفرمان فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر منح لاعبى الفريق راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة خلال عيد الأضحى، حيث حصل الفريق على راحة من التدريبات غداً الجمعة وبعد غد السبت، حيث تدرب الأهلى مساء أمس بالتتش ثم يتدرب صباح اليوم قبل أن يبدأ إجازة الـ48 ساعة فى عيد الأضحى ثم يعود للتدريب مرة أخرى الأحد المقبل فى إطار الاستعداد للأرتباطات المقبلة، حيث تعود بطولة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل بعد تجميدها عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ويستهلها الأهلي يوم 9 الشهر ذاته بمواجهة إنبى، فيما يستعد المارد الأحمر رلمنافسات نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى سبتمبر وأكتوبر المقبلين أمام الوداد المغربي ذهاباً وإياباً.

وعلى صعيد متصل حذر جهاز الكرة بالأهلى لاعبى الفريق من التهاون فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أى منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدى فتحى نجم وسط الفريق، والذى ما زال يعانى منه لذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك.

وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.