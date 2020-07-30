شكرا لقرائتكم خبر عن على جبر: جددت لبيراميدز فى لحظة.. والمنتخب هدفى الأساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على جبر المدافع الدولى لنادى بيراميدز إن فريق الكرة بات جاهزا لاستئناف مباريات الدورى الممتاز بعد فترة الإعداد القوية والشاقة التى خاضها اللاعبون طوال الفترة الماضية وخوض معسكرين ولعب 4 مباريات ودية غاية فى القوة والندية ومع استكمال التدريبات سيصل اللاعبون لنسبة 90%؜ من حالتهم الفنية والبدنية قبل خوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام طنطا بالجولة 19 أغسطس.

وأوضح جبر فى تصريحاته للمركز الإعلامى لنادى بيراميدز أن الفريق يخطوا مراحل إعداده بشكل تدريجي ويسير خطوة تلو أخرى نحو الاستعداد بكل قوة وظهر المستوى جيدا في المباريات الودية الأربعة، والشكل سيتحسن أكثر مع بدء المنافسات الرسمية والدوري الممتاز، مشيدا بحالة لاعبي الفريق وتركيزهم الشديد في التدريبات والمعسكر والالتزام بتعليمات الجهاز الفني داخل الملعب وخارجه، وظهر نتيجة ذلك الأداء داخل الملعب فنيا وبدنيا بصورة مميزة.

وعن مواجهة طنطا فى بداية مشوار الفريق بالدورى أوضح على جبر أن بيراميدز لا ينظر لاسم المنافس ويرى أن كل لقاء في الدوري بثلاث نقاط ولابد من الفوز بها والتقدم في جدول ترتيب المسابقة، مشيرا إلى أن بيراميدز يحترم كل المنافسين وهدفه اللعب بكل قوة حتى آخو لحظة ويسعى للفوز بكل النقاط المتاحة في الدور الثاني.

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وعن خوض نهائيات الكونفدرالية فى المغرب أوضح على جبر أنه كان يتمنى أن تسير الأمور على طبيعتها وألا يدخل أي تعديل في شكل البطولة حتى المباراة النهائية لتقام جميعها ذهابا وإيابا ولكن بسبب الظروف الحالية سيضطر الفريق لعب مباراة واحدة في نصف النهائي أمام حوريا كوناكري والقرار له ميزات تتمثل في خوض اللقاء بملعب جيد وفي أجواء مناسبة كما أن مباراة إياب نصف النهائي كانت ستكون في غينيا، والعيب أنها مواجهة واحدة وبها بعض المخاطر ولكن في النهاية بيراميدز هدفه اللقب ولا يخشى أي منافس وسيلعب تحت أي ظرف.

وحول تجديد عقده وتمديده مؤخرا مع بيراميدز حتى 2024 قال علي جبر إن قرار التجديد لم يأخذ منه لحظة تفكير واحدة، وقرر فورا الاستمرار مع النادي وتوقيع عقده الجديد لأنه يشعر بالراحة داخل النادي والإدارة توفر كل شيء للفريق واللاعبين والجهاز الفني والطموح موجود لدى الجميع بوضع بيراميدز في المكانة التي يستحقها والمنافسة على كل الألقاب.

واختتم على جبر تصريحاته مؤكدا أن منتخب مصر هدف أساسى له، ويجب لأى لاعب أن يضع اللعب للمنتخب في مقدمة أولوياته، ومنذ سنوات طويلة وهو كان خيارا أساسيا للمدرب السابق هيكتور كوبر ولعب معه كل المباريات، وفي فترة أجيري انضم 4 مرات وغاب عن البطولة الأفريقية في مصر فقط لظروف خاصة، ومؤخرا غاب عن اختيارات حسام البدري المدرب الحالي للإصابة، وهدفه أن يكون الخيار الأول لجهاز المنتخب في الفترة المقبلة.