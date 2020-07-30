أحمد أحمد لم يحسم مشاركته في انتخابات الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه لم يحسم بعد موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام انتخابات الكاف في شهر مارس من عام 2021 دون أن يتم الكشف رسميًا عن البلد التي سوف تحتضن هذه الحدث الكبير.

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وأضاف أحمد أحمد من خلال تصريحات لـ"بي بي سي"مازالت أخد رأي من كل الأطراف في الاتحاد الأفريقي، عندما تنتهي الأمور سأحسم موقفي سواء بخوض الانتخابات أم لا."

وأكمل: "لا أفعل هذا بدافع الطموح الشخصي، في الوقت الحالي لدينا الكثير من الأمور والإلتزامات تحتاج كامل طاقتي."

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي أفصح عن رغبة في الترشح لخوض انتخابات في حالة واحدة وهي عدم ترشح الرئيس الحالي أحمد أحمد، مؤكدًا أن يحترم رئيس الكاف كثيرًا.