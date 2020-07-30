رياضة | شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر شوبير يكشف عن تطور جديد بشأن مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، المُعار إلى الأهلي، سيكمل الموسم الحالي لنهايته حتى إذا بدأ موسم جديد في دوري الدرجة الثانية بانجلترا الذي ينشط فيها فريقه، في حال لم يوفق الأحمر في شراء عقده نهائيا.

وشدد شوبير خلال برنامجه الإذاعي، الذي يذاع عبر راديو "أون سبورت إف إم"، على أن هدرسفيلد يرفض تجديد إعارة رمضان صبحي، بينما يريد بيعه نهائيا، وهو ما يتوافق مع رغبة الأهلي.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن نادي هيدرسفيلد قام بتخفيض طلباته المالية للاستغناء عن رمضان صبحي، والتي وصلت إلى أربعة ملايين جنيه استرليني.

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في الوقت ذاته تسعى إدارة التعاقدات في النادي الأهلي إلى تخفيض المقابل المالي، ليصل إلى ثلاثة ملايين أو تزيد قليلا.

واختتم حارس مرمى الأهلي الأسبق، حديثه مؤكدا على أن رمضان صبحي، لن يلعب في الدوري اليوناني ولا التركي، حيث أنه قد يعود إلى الدوري الإنجليزي، حال وصول عرض من أحد أندية البريميرليج هناك.

وتوقع تألق "رمضان" وأن يقدم أداء جيدا مثل الذي قدمه محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا.