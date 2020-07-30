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نجوم خارج حسابات كبار الإيجيبشن ليج فى الميركاتو الصيفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أندية الإيجيبشن ليج الكبار "الأهلى والزمالك والإسماعيلى" إلى ترتيب أوضاع سوق الانتقالات المقبل سواء برحيل لاعبين أو التعاقد مع جديد، فى مقابل رفض الحصول على خدمات نجوم كبار أنديتهم سواء بعدم تقبل الفكرة أو تأجيلها فيما بعد، ويرصد ”الخليج 365” نجما خارج حسابات كبار الإيجيبشن ليج فى التقرير التالى:

 

 

صالح جمعة خارج حسابات الزمالك 

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن أنه لا يوجد مفاوضات لضم صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي، موضحًا أن الأبيض ليس في حاجة لخدمات صالح جمعة، مُعلقًا: "لا أحب أن يتاجر أحد باسم نادي الزمالك.. لا نرغب في استغلالنا بأي شكل من الأشكال.. لسنا طرفًا في علاقة صالح بالأهلي.. شخصيًا أحب صالح جمعة وأحب طريقة لعبه لكننا لم ولن نتفاوض معه أو مع وكيل أعماله.

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وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس2" قائلا: "صالح جمعة لاعب مميز وإضافة لأي نادٍ وأتمنى له التوفيق في أي مكان لكن بالنسبة للزمالك فنحن نمتلك أفضل اللاعبين في مصر بنفس مركز صالح جمعة وبالتالي لا يوجد احتياج لخدماته، وقدم أمير مرتضى نصيحة لصالح جمعة بالتدرب جيدًا مع الأهلي والتركيز بشكل كبير، مُعلقًا: "في النهاية هو زي أخويا الصُغيّر".

 

أحمد الشناوى حارس بيراميدز خارج حسابات الإسماعيلى 

 

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فيما كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى عن أن ناديه يستبعد من الأساس فكرة التعاقد مع أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز رغم حاجة الدراويش للتعاقد مع حارس مرمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نعلم أن فكرة ضم الشناوى تحتاج مبالغ مالية تفوق قدراتنا التى وضعناها لضم حارس مرمى جديد، لاسيما أن الصفقة سوف تتكلف أموال ضخمة سواء للاعب أو ناديه وهو الأمر الذى يعد خارج قدرات خزينة الدراويش لذا نحاول التعاقد مع حارس مميز صغير السن ويرتضى بسقف التعاقدات فى النادى فضلاً عن عدم مغالاة ناديه فى الاستغناء عنه أو أن يكون لا يملك تعاقد ممتد مع ناديه".

 

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عبد الرحمن مجدى لاعب الاسماعيلى خارج حسابات الأهلى 

 

لاسيما أن عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى خارج حسابات الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى بالرغم من رغبة اللاعب فى ارتداء القميص الأحمر، خاصة فى ظل اهتمام القلعة الحمراء بالحصول على خدمات باهر المحمدى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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