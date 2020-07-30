نجوم خارج حسابات كبار الإيجيبشن ليج فى الميركاتو الصيفى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أندية الإيجيبشن ليج الكبار "الأهلى والزمالك والإسماعيلى" إلى ترتيب أوضاع سوق الانتقالات المقبل سواء برحيل لاعبين أو التعاقد مع جديد، فى مقابل رفض الحصول على خدمات نجوم كبار أنديتهم سواء بعدم تقبل الفكرة أو تأجيلها فيما بعد، ويرصد ”الخليج 365” نجما خارج حسابات كبار الإيجيبشن ليج فى التقرير التالى:

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن أنه لا يوجد مفاوضات لضم صالح جمعة صانع ألعاب فريق الأهلي، موضحًا أن الأبيض ليس في حاجة لخدمات صالح جمعة، مُعلقًا: "لا أحب أن يتاجر أحد باسم نادي الزمالك.. لا نرغب في استغلالنا بأي شكل من الأشكال.. لسنا طرفًا في علاقة صالح بالأهلي.. شخصيًا أحب صالح جمعة وأحب طريقة لعبه لكننا لم ولن نتفاوض معه أو مع وكيل أعماله.

وأوضح أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس2" قائلا: "صالح جمعة لاعب مميز وإضافة لأي نادٍ وأتمنى له التوفيق في أي مكان لكن بالنسبة للزمالك فنحن نمتلك أفضل اللاعبين في مصر بنفس مركز صالح جمعة وبالتالي لا يوجد احتياج لخدماته، وقدم أمير مرتضى نصيحة لصالح جمعة بالتدرب جيدًا مع الأهلي والتركيز بشكل كبير، مُعلقًا: "في النهاية هو زي أخويا الصُغيّر".