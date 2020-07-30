شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. عندما قاد زيزو الأهلي لسحق "مصنع 36" 6 / 0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موسم 76 كان الأبرز في مشوار عبد العزيز عبد الشافي نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، لما قدمه من مستوى وأهداف قادت الأهلي للصعود إلى منصة البطولات، وعلي الرغم من أن مشوار زيزو في الملاعب لم يكن طويلاً بسبب الإصابة، إلا أن الجماهير الحمراء لا تنسي مباراة مصنع 36 والتي نجح فيها الأهلي في إحراز 6 أهداف نظيفة وكان عبد العزيز عبد الشافي هو نجم المباراة.

عبد العزيز عبد الشافى سجل هدفًا رائعًا من ركلة ثابتة، بخلاف ما صنعه من أهداف لزملائه كانت كفيلة بتحقيق نتيجة تاريخية من أكبر النتائج في الدوري المصري.

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وانضم عبد العزيز عبد الشافي للأهلي وهو فى السابعة عشرة من عمره، وسرعان ما انضم لصفوف المنتخب المصرى ولعب معه 32 مباراة، أحرز فيها أول أهدافه الدولية في مباراة ودية أمام منتخب ألمانيا الشرقية سنة 1969، غير أن زيزو لم يلبث أن اعتزل فى السابعة والعشرين بسبب كثرة الإصابات.