شكرا لقرائتكم خبر عن رغم قرار كارتيرون.. لاعبو الزمالك يتمسكون بصيام يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بصيام وقفة عرفات رغم قرار المدير الفني، باتريس كارتيرون، بخوض مران، صباح الخميس، قبل ختام معسكرهم المغلق في برج العرب بالإسكندرية.

كان لاعبو الزمالك سيحصلون على راحة سلبية من التدريبات، الخميس والجمعة، لكن المدير الفني تراجع واكتفى بمنحهم راحة، الجمعة، على أن يؤدي الفريق مرانا خفيفا صباح الخميس، بعدها يعود اللاعبون إلى القاهرة قبل أن يعودوا وينتظموا في المعسكر مرة ثانية، السبت المقبل.

وقال أمير عبدالعزيز، المدرب العام للزمالك، إن الفريق سيؤدي مرانا خفيفا، الخميس، على أن يؤدي الأساسيون الذين شاركوا أمام طلائع الجيس مرانا استشفائيا.