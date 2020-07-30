شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يحذر لاعبي الزمالك من «شائعات الرحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الكروي الأول من الانسياق وراء الشائعات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام والمواقع الرياضية وصفحات «السوشيال ميديا» حول رحيل بعض اللاعبين عن القلعة البيضاء.

وأعلن «منصور»، في فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس، تمسك النادي بجميع اللاعبين، وعدم وجود نية للتفريط في أي لاعب في الوقت الراهن، وأن القرار سيكون قرار فني بحت للفرنسي باتريس كارتيرون.

وطالب رئيس الزمالك اللاعبين بالتركيز في التدريبات والاستعداد لمباريات الدوري ومواجهة الرجاء في نصف نهائي أفريقيا وعدم تشتيت تركيزهم بالقيل والقال وقال: «لدينا في مجلس الإدارة وداخل لجنة الكرة أن نعلن أي قرار تم اتخاذه بالفعل، لذلك فكل ما يثار حول رحيل أو بيع أو إعارة أي لاعب بالفريق لا أساس له من الصحة».