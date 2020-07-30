شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: «نتعرض لظلم تحكيمي.. وخرجنا من أفريقيا مرتين على يد بطلي ليييا وإثيوبيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن ناديه دائما وأبدا ما يدفع ثمن أخطاء التحكيم سواء على المستوي المحلي أو الأفريقي، وإن فريقه «دائما ما يتعرض للظلم من جانب التحكيم الذي يجامل أندية أخرى على حساب الزمالك».

وأشار «منصور»، في فيديو بثه عبر «فيسبوك»، الخميس، إلى مباراتي ولاية ديتشا الإثيوبي التي خسرها الفريق في القاهرة بضربات الجزاء وودع بطولة أفريقيا مبكرا، ومباراة أهلي طرابلس التي تعادل فيها الفريق في القاهرة وودع البطولة.

وأضاف رئيس الزمالك: «إذا كان التحكيم يجامل الزمالك فكيف خرجنا من فريقين مثل بطلي إثيوبيا وليبيا».