مرتضى منصور ينتقد «سلبية مجلس الأهلي» في التعامل مع «إهانات تركي آل الشيخ»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما اعتبرها «سلبية مجلس إدارة نادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب إزاء تصريحات تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للأهلي ورئيس هيئة الترفيه السعودي». وقال «منصور» في فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس: «لو حصل معايا اللي حصل مع مجلس الخطيب كنت استقلت من رئاسة نادي الزمالك». أضاف: «لو أي شخص قال على مجلسي عصابة أو مش رجالة كنت هارد عليه، ولم أسكت على أي إهانات»، معربًا عن اندهاشه من «الصمت الرهيب للأهلي وعدم تحريكهم ساكنا على مدار سنتين تقريبا، وهم يتلقون إهانات وانتقادات من تركي آل الشيخ». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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