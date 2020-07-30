شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجبر الزمالك على البقاء في الإسكندرية لحين استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك، بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من السبت المقبل حتى عودة بطولة الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل.

وفضل كارتيرون إقامة معسكر طويل واستمراره حتى موعد مباراة المصري البورسعيدي 6 أغسطس المقبل، في مستهل مباريات الدوري هذا الموسم ضمن مؤجلات الدور الأول.

كان الزمالك واجه طلائع الجيش وديا في برج العرب، وتعادلا بهدف لكل منهما، في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه 4 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.