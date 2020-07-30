شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجبر الزمالك على البقاء في الإسكندرية لحين استئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك، بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون، دخول اللاعبين في معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة برج العرب بالإسكندرية اعتبارا من السبت المقبل حتى عودة بطولة الدوري الممتاز مطلع الشهر المقبل.
وفضل كارتيرون إقامة معسكر طويل واستمراره حتى موعد مباراة المصري البورسعيدي 6 أغسطس المقبل، في مستهل مباريات الدوري هذا الموسم ضمن مؤجلات الدور الأول.
كان الزمالك واجه طلائع الجيش وديا في برج العرب، وتعادلا بهدف لكل منهما، في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي بعد توقفه 4 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
93,356
-
تعافي
37,025
-
وفيات
4,728
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يجبر الزمالك على البقاء في الإسكندرية لحين استئناف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.