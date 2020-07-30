شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكشف سبب رفضه خوض الزمالك وديات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى الجهاز الفني للفريق الأول لكره القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بالمباريات الودية الخمس التي خاضها الفريق خلال معسكري برج العرب الأول والثاني حتى الآن استعدادا لاستئناف المباريات الرسمية وأولها الدوري الممتاز الشهر المقبل.

وواجه الزمالك كلا من سموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطنطا وأخيرا طلائع الجيش في إطار استعداداته لاستئناف النشاط الرياضي، بعد توقفه 4 أشهر بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

وبرر الجهاز الفني للأبيض سبب رفض كارتيرون لخوض أي مباريات ودية جديدة خلال الفترة المقبلة بسبب تخوفه من تعرض أي لاعب لأي اصابة وللحفاظ على القوام الرئيسي للفريق بكامل طاقته دون فقد أي لاعب للاستفادة منهم في مباريات الدوري وأفريقيا.