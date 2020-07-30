شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لا نفتعل الأزمات.. وترفعنا عن تصريح «اللي أمه حلوة بيلعب في الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن «القلعة البيضاء نادي القيم والمبادئ والوطنية والكرامة ونادي القرن الأفريقي الحقيقي».

أضاف في فيديو بثه عبر صفحته على «فيسبوك»، الخميس: «مبادئ الزمالك وقيمه ثابتة، لا تتغير مثل آخرين، والزمالك هو نادي القيم لسبب بسيط هو عدم تدخلنا في أمور أندية أخرى، ودائما ما يكون لنا رد فعل على من يقحمنا في أزمة أو مشكلة».

وأشار في معرض بيان رأيه في قطاع الناشئين بالأهلي، إلى أنه ترفّع عن التعليق على «تصريح مثير وغير لائق أدلى به مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، وقال فيه بالحرف (اللي أمه حلوة بيلعب في الأهلي)».

وختم قائلًا في هذا الصدد: «لو أردنا أن نفتعل أزمة لقمنا باستغلال مثل هذا التصريح مثلما يحدث الآن من مسؤولي الأهلي».