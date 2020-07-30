شوقي السعيد: فزنا على حسام حسن أثناء قيادته للزمالك بخدعة "السحر"





كشف شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي والجونة السابق، عن حقائق صادمة خلال أحد المباريات أمام التوأم حسام وإبراهيم حسن والتي كانت سببًا في تحقيق الفوز عليهما

وهاجم شوقي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة" عبر فضائية أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامي إبراهيم فايق قائلاً: "90 % من المدربين يفشلون في نادي ينتقلون لتدريب نادي آخر لاستكمال الفشل".

وأضاف: "هناك فارق بين المدرب والكوتش.. المدرب يكون جيد في المران وبمجرد بدء المباراة تنزل السوادة على عينه في الملعب".

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وقال السعيد أنه حين كان لاعبا في الجونة فاز فريقه على الزمالك بما أسماه "خدعة السحر": "أنور سلامة مدرب فريق الجونة وقتها كان يعلم أن التوأم حسام وإبراهيم يؤمنان بالتشاؤم والتفاؤل، فأمرنا برش مياه معدنية بشكل عشوائي أمام غرف ملابس الزمالك، وبالفعل أثرنا عليهم وفزنا بالمباراة".

كما حكى عن موقف جمعه بمحمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق: "في مباراة للجونة أمام الأهلي تراجعت عن تدخل قوي ضد أبو تريكة لأنه كان ممكن يتعرض لإصابة قوية جدا وأنا أحبه.. ولو لاعب آخر كنت هلعب عادي".