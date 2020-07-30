شوقي السعيد: بكره الأهلي وأنا أفضل من وائل جمعة

أكد شوقي السعيد مدافع فريق الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه تمنى الانضمام لكتيبة منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية لحسن شحاتة، مشددًا على أنه أفضل من اللاعب الدولي وائل جمعة.

وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا أفضل من وائل جمعة لكن إبراهيم سعيد الأفضل، ولا يصح مقارنتهما ببعضهما البعض".

وأَضاف: "عصام الحضري كان عظيمًا لأن الدفاع أمامه لم يكن قويًا، وعندما لعبنا أمام البرازيل سجلنا 3 أهداف لكن استقبلنا 4".

وأردف: "أنا أكره النادي الأهلي جدًا، ولا أحب أن ينتصر أبدًا، وأريده أن يخسر دائمًا، ومع ذلك أحترمه جدًا".

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