أكد شوقي السعيد مدافع فريق الزمالك والإسماعيلي السابق، أنه تمنى الانضمام لكتيبة منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية لحسن شحاتة، مشددًا على أنه أفضل من اللاعب الدولي وائل جمعة.
وقال شوقي السعيد في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أنا أفضل من وائل جمعة لكن إبراهيم سعيد الأفضل، ولا يصح مقارنتهما ببعضهما البعض".
وأَضاف: "عصام الحضري كان عظيمًا لأن الدفاع أمامه لم يكن قويًا، وعندما لعبنا أمام البرازيل سجلنا 3 أهداف لكن استقبلنا 4".
وأردف: "أنا أكره النادي الأهلي جدًا، ولا أحب أن ينتصر أبدًا، وأريده أن يخسر دائمًا، ومع ذلك أحترمه جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر شوقي السعيد: بكره الأهلي وأنا أفضل من وائل جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.