شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحذر لاعبيه من التهاون في الإجراءات الاحترازية خلال "العيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز الكرة بالأهلي لاعبي الفريق من التهاون في اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المقبلة وتحديد خلال أيام عيد الأضحى المُبارك لمنع تعرض أي منهم للإصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد إصابة حمدي فتحي نجم وسط الفريق، والذي ما زال يعاني منه ولذلك حصل على إجازة من التدريبات لحين انتهاء عيد الأضحى المبارك، وطالب مسئولو الأهلي اللاعبين باتخاذ كل الاحتياطات اللازمة خاصة حال سفرهم لقضاء إجازة العيد خارج القاهرة، والاهتمام بنظافة الأماكن التي سيتواجدون بها والالتزام بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل دائم لمنع التقاط العدوى، وجاءت نتيجة المسحة السادسة التي أجراها الأهلي مؤخرًا سلبيًا بالنسبة لجهاز الكرة بالكامل عدا حمدي فتحي، ويأتي عمل المسحات بالأهلي فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى يتخذها النادى للحفاظ على سلامة الجميع.

من ناحية أخرى، يستعد خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالأهلي للإعلان عن تشكيل القطاع والأجهزة الفنية التي ستتولى الإدارة الفنية لفرق الشباب في الموسم الجديد، بعد توليه المسئولية خلفًا لفتحي مبروك، والذي انتقل لمنصب رئيس إدارة المواهب، ومن المقرر أن يكشف بيبو النقاب عن العديد من الإجراءات التي تهدف لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، في الوقت الذي قام بعمل حصر لأبرز المواهب في القطاع لعمل عقود احتراف لهم للحفاظ عليهم ومنع رحيلهم دون موافقة النادي.

وبدأ بيبو بمحمد شكري ظهير أيسر فريق الشباب بعد تألقه اللافت في مواجهة سموحة الودية التي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة مساء الجمعة الماضية وانتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة، وجاء تصعيد محمد شكري بتوصية من خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين ليتم استدعاؤه للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة الماضية لينال إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق والذي دفع به في مباراة سموحة الودية برفقة زميله العربي بدر في الشوط الثاني من مواجهة الفريق السكندري.