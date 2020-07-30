شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعتمد تشكيل اللجنة الفنية للحكام بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تشكيل اللجنة الفنية للحكام ومن المقرر أن تضم كلاً من أيمن دجيش وناصر عباس وفهيم عمر وسيد مراد ومجدي رزق، وكانت اللجنة الخماسية قررت الإبقاء علي وجيه أحمد وعزب حجاج في قيادة لجنة الحكام لنهاية الموسم بعد استقالة جمال الغندور رئيس اللجنة السابق .

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عن أنه سيتم اختيار "رجل المباراة" فى مباريات الدورى بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021، ولن يتم تطبيقه خلال الموسم الجارى المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل.. وكان هناك مقترح باختيار رجل المباراة أو أفضل لاعب عقب كل مباراة فى الدورى لتحفيز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم فى المباريات.

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فى سياق متصل، تستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019/2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .