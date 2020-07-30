رياضة | على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر على رأسها قمة الزمالك.. نجم الأهلي يغيب عن 4 مواجهات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيغيب ياسر إبراهيم، نجم دفاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة القمة أمام غريمه الأزلي الزمالك، والمقرر إقامتها يوم 22 أغسطس القادم، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام للأكثر من 3 أشهر كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويعاني ياسر إبراهيم من إصابة بجذع في كاحل القدم، والتي تعرض لها خلال مشاركته في المباراة الودية التي خاضها الأهلي أمام الجونة، التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء.

وأثبت الكشف الطبي الذي خضع له اللاعب حاجته للراحة، ما يعني غيابه عن 4 مباريات، وهم، إنبي المقرر إقامتها 9 أغسطس، والإنتاج الحربي يوم 14 أغسطس، وأسوان يوم 17 من ذات الشهر، والزمالك 22 أغسطس.

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يذكر أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وبطولة الكونفدرالية.

أعلن الإتحاد الأفريقي عن إقامة مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 25 و 26 من سبتمبر المقبل في المغرب، وعلى أن تكون مباريات الإياب يومي 2 و3 أكتوبر في القاهرة، فيما ستقام المباراة النهائية يوم 16 أو17 أكتوبر.

وكان "كاف"، قد تراجع عن مقترح إقامة مباريات نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب، على أن تقام في شهر سبتمبر المقبل من مواجهتين كما هو معتاد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلى بنظيره الوداد البيضاوي، فى نصف نهائى دورى الأبطال، فيما سيواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في نصف النهائي، بينما سيكون بيراميدز على موعد مع نظيره حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، وسيلتقي نهضة بركان بفريق حسنية أغادير فى نصف النهائى الآخر.