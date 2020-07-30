شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لـ«الخطيب»: «فاروق جعفر أفضل منك 100 مرة.. وأنت سبب الهجوم عليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الدفاع عن فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، في أزمة تصريحاته المثيرة للجدل حول «الانحياز التحكيمي للأندية المصرية والمنتخب الوطني».

وقال مرتضى منصور في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الخميس: «فاروق جعفر لاعب قدير ونجم من نجوم الزمالك وهو وحده المسؤول عن تصريحاته التي لا تعبر عن وجه نظر النادي الرسمية».

أضاف «منصور»: «محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، ومجلس إدارته هم المسؤولين عن حملة الهجوم على فاروق جعفر من خلال كتائبهم الإلكترونية»، على حد قوله.

تابع: «رغم إن فاروق جعفر صديق للخطيب، إلا إنه لم يسلم من كتائب الأخير الإكترونية التي شنت عليه حربا»، مختتمًا: «إذا عقدنا مقارنة على مستوى الكرة ففاروق جعفر أفضل من الخطيب 100 فنيًا».