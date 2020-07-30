شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور لمجلس الأهلي: «جميع ألقابنا حلال.. أنتم بقى بطولاتكم ايه؟» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن «الزمالك طول عمره يحقق بطولاته بجهد وعرق اللاعبين، وجميع البطولات والألقاب التي حصل عليها في عهده وقبل رئاسته للنادي بطولات حلال».
ووجه رئيس الزمالك في فيديو بثه على «فيسبوك»، الخميس، رسالة لمجلس الأهلي، قائلًا: «أنتم بقي في الأهلي بطولاتكم ايه؟ حلال ولا حرام؟»، مضيفًا: «الجميع يعلم البطولات الحلال فين والبطولات الحرام فين وعند مين».
كان فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، تحدث في لقاء مع قناة «الزمالك»، الأسبوع الماضي، عن الانحياز التحكيمي لصالح الأندية المصرية والمنتخب الوطني في البطولات والمنافسات القارية.
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