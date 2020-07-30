شكرا لقرائتكم تعرف على سيناريو الأهلي حال رحيل فايلر بعد انتهاء الدوري وأفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو النادي الأهلي في وضع السيناريو الفني قبل انطلاق الموسم الجديد، حال اتخاذ السويسري رينيه فايلر قراراً بالرحيل عن القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تحضير عدداً من السير الذاتية للاستقرار على أحدهما لخلافة فايلر، وكذلك على مستوى الصفقات الجديدة والتي سيكون للجنة التخطيط برئاسة محسن صالح القرار الأول فيها، بعد أن طلب فايلر تأجيل مناقشة هذا الملف لحين انتهاء بطلة الدوري العام وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا والذين يشغلا تركيزه بالكامل حالياً.

ووقع فايلر مع الأهلي على عقد جديد لمدة موسم واحد بنفس الشروط المالية الخاصة بالعقد السابق، وذلك بعد سلسلة من المفاوضات والشد والجذب بين الطرفيين، خاصة وأن المدرب السويسري لم يكن يرغب في الاستمرار بالنسبة الكاملة، خاصة وان هناك ضغوطاً تم ممارستها عليه من جانب أسرته التي كانت ترغب في عودته لأوروبا والاكتفاء بالفترة التي قضاها في قيادة النادي الأهلي في ظل امتلاكه العديد من العروض خلال فترة تجديد عقده.

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ونجح مسئولو الأهلي في اقناع فايلر باستكمال المهمة خاصة وأن الفريق مُقبل على العديد من التحديات سواء على المستوى القاري أو المحلي ،وهو الأمر الذي اغرى فايلر لاستكمال المهمة، خاصة وأنه تقريباً حسم بطولة الدوري العام كما لا يتبقى سوى أمتار قليلة على نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا بعد وصول الفريق للدور نصف النهائي، وبالتالي فاذا كان فايلر رفض في وقتها تجديد عقده فسيتولى المهمة مدرب أخر، سيحسب له في وقتها الفوز بالدوري وبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتوصل مسئولو الأهلي مع فايلر اثناء المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف وهو توقيع العقد لمدة موسم واحد فقط مع وجود شرط جزائي كبير في العقد، ولكن يملك الطرفان أي الأهلي وفايلر الحق في فسخ العقد من طرف واحد دون أي التزامات بعد انتهاء فعاليات بطولة الدوري وكذلك بطولة دوري أبطال افريقيا، ففي حالة فوز الأهلي بهما في شهر أكتوبر وخلال 15 يوم من تاريخ أخر مباراة في البطولتين يحق لفايلر فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، ونفس الأمر بالنسبة للأهلي ففي حالة خسارته لأياً من البطولتين قد يفكر الأهلي في اقالته، وبالتالي سيكون أيضاً من حق إدارة الأهلي فسخ التعاقد دون تحمل أي شروط جزائية ودون أي التزامات تعاقدية على الإدارة الحمراء، وبمجرد انتهاء الـ15 يوم تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادراً على انهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الاقدام على فسخ التعاقد.