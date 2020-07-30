شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع الزمالك السابق: أنا أفضل من وائل جمعة.. وتعمدت إيذاء وليد سليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي السعيد، مدافع الزمالك والإسماعيلي السابق، إنه تعمد إيذاء وليد سليمان، جناح فريق الكرة بالنادي الأهلي. أضاف «السعيد» في تصريحات تليفزيونية، الأربعاء: «في إحدى مباريات القمة سبني سليمان، فتعمدت إيذائه بعدما اشتكيته لقائد الفريق حسام غالي». تابع قائلًا: «راضٍ عما قدمته في مشواره الكروي، وأرى أنني أفضل من وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق». وختم قائلًا: «أنور سلامة، مدربي السابق في الجونة، طالب لاعبي الفريق برش المياه عند غرفة ملابس الزمالك، وفزنا بالمباراة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 93,356

تعافي 37,025

وفيات 4,728

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