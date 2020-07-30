شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يمنح لاعبيه راحة 3 أيام فى عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة من التدريبات أيام الخميس والجمعة والسبت بمناسبة عيد الاضحى المبارك وعقب عودتهم أمس الاربعاء من معسكر برج العرب بالاسكندرية الذى خاض خلاله الفريق سلسلة من المباريات الودية استعداداً لعودة بطولة الدوري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ، ومن المقرر أن يفتتح الطلائع مبارياته بمواجهة بيراميدز فى تمام الثامنة مساء السادس عشر من أغسطس على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وتدرب لاعبو الطلائع على فترتين صباحاً ومساءً لرفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين فى ظل ابتعادهم عن ممارسة أي نشاط رياضى منذ ما يزيد على أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا، ووضع الجهاز الفنى خطة تقوم على الارتقاء بمستوى اللاعبين على كل الأصعدة بشكل سريع، فى ظل ضيق الوقت قبل استئناف المنافسات بشكل رسمى.

Advertisements

ويستـأنف فريق طلائع الجيش تدريباته على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الخامسة عصر الاحد المقبل استعداداً لمواجهة المقاولون العرب الودية المقرر لها4 أغسطس المقبل.

من جهته، حرص العميد أحمد فؤاد، مدير الكرة بالطلائع، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى حددتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة ضمن خطة مواجهة الفيروس اللعين، واستعان مسئولو نادى طلائع الجيش بأبواب التعقيم الذاتى على مداخل النادى، فى إطار خطة التعقيم والتطهير لمقر النادى استعداداً لاستئناف المباريات الرسمية، كما تم الانتهاء من تعقيم استاد جهاز الرياضة العسكرى وغرف خلع الملابس وقاعة المحاضرات وتركيب بوابات التعقيم الذاتى ضمن حملة التطهير والتعقيم لمؤسسات النادى لمواجهة فيروس كورونا