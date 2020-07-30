شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى ينتهى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مسئولو الإنتاج الحربى من تركيب بوابات التعقيم وقياس الحرارة على مدخل النادي قبل بدء عودة اللاعبين للتدريبات مرة أخرى لمواجهات تداعيات انتشار فيروس كورونا، وأعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى تلقيه إخطارًا من اللجنة الطبية باتحاد الكرة يفيد بتعافى مختار مختار المدير الفنى للفريق من فيروس كورونا، وكذلك مدرب وتسعة لاعبين آخرين ليصبح إجمالى الحالات الإيجايبة بالفريق 7 حالات فقط، وأجرى فريق الإنتاج الحربي مسحة كورونا بمقر النادي علي فترتين الثلاثاء الماضى حيث أجريت المسحة الأولى للعناصر السلبية في تمام الثانية ظهرًا فيما أجريت المسحة الثانية للعناصر الإيجابية في تمام الثانية والنصف ظهرًا استعدادًا لعودة الدوري المقرر له ٦ أغسطس المقبل.

وحرص اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق على التواصل الهاتفي مع اللاعبين المصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلى للاطمئنان على حالتهم الصحية، واستقرت حالة مختار مختار، حيث رفض نجم الأهلى الأسبق فكرة دخول المستشفى، مفضلاً البقاء فى منزله، حيث يخضع للعلاج تحت إشراف زوج ابنته الطبيب الذى يباشر علاجه بنفسه تمهيدًا للتعافى من الإصابة وعودته للحياة الطبيعية فى غضون أيام قليلة، وكان مختار مختار قد شعر ببعض الآلام فى معسكر فريقه بشرم الشيخ فتوجه على الفور للمستشفى ليتم تشخيصها بحصوة فى الكلى قبل أن يطلب منه بعض الأطباء إجراء مسحة كورونا، والتى أثبتت إصابته بالفيروس كورونا.

وأعلن خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، إيقاف تدريبات ناديه لحين ظهور نتيجة مسحة كورونا بالإضافة لإلغاء المباريات الودية للفريق بسبب تعرض 18 فردًا بالفريق للإصابة بفيروس كورونا، بجانب إصابة مختار مختار المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا. ويترقب مسئولو الإنتاج الحربى ظهور نتيجة مسحات كورونا، تمهيدًا لمخاطبة اتحاد الكرة لحسم مصير أول مباراة فى الدوري والتى تحدد لها 8 أغسطس المقبل أمام نادى مصر على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام.

وأكد اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربى، أن ناديه حصل على وعد من اتحاد الكرة بتأجيل مباراته فى الأسبوع الأول للدورى بعد إصابة 18 لاعباً بكورونا، قائلاً: "قررنا إبعاد اللاعبين المصابين بكورونا عن التدريبات، فيما سيعود اللاعبون الذين لم يتعرضوا للإصابة للتدريبات الأسبوع المقبل، بعد الخضوع لمسحة كورونا جديدة للتأكد من سلامتهم، وحرصت على الاطمئنان على اللاعبين المصابين ووجدت حالتهم مطمئنة ولم تظهر عليهم أى أعراض ونتابعهم باستمرار". ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

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