بازوكا: باهر المحمدي يُقدر بـ 50 مليون جنيه

أكد سيد عبد الرازق نجم الاسماعيلي السابق أن باهر المحمدي لاعب من طراز فريد وأحد نجوم الفريق في هذا الموسم وسعره الطبيعي 50 مليون جنيه. وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن باهر سينتقل للأهلي في السنوات القادمة لا محا له لكن ليس عن طريق الإسماعيلي ومن الوارد خروجه لأحد الأندية خارج خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن باهر سينتقل للأهلي في السنوات القادمة لا محا له لكن ليس عن طريق الإسماعيلي ومن الوارد خروجه لأحد الأندية خارج الدوري المصري ومن ثم العودة للأهلي. وتابع أن أسعار اللاعبين في هذا التوقيت خيالية وكان لا بد من وضع حد معين حتى لا نرى هذه الأسعار في السنوات القادمة .

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