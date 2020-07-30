شادي محمد: أحد اللاعبين طلب منا في الأهلي تفويت مباراة في الدوري

كشف شادي محمد لاعب الاهلي السابق أنه في أحد المواسم وكان الأهلي حسم البطولة طلب منا أحد اللاعبين تفويت المباراة لتفادي الهبوط.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لبرنامج

البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن جوزيه في تلك المباراة خاضها بالتشكيل الأساسي واحد اللاعبين في الفريق المنافس تحدث معنا بتفويت تلك المباراة لكي لا يهبط فريقه لكننا رفضنا الأمر نهائيا وقدمنا مباراة قوية وانتهت بالتعادل.

وتابع أن الفريق المنافس استطاع البقاء في الدوري بعد حصوله على هذه النقطة من تلك المباراة.