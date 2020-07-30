سيد عبد الرازق: جعفر "اندبح" بعد تصريحاته الأخيرة

قال سيد عبد الرازق نجم الإسماعيلي السابق إن تصريحات فاروق جعفر الأخيرة اندبح بسببها وخانه التعبير في هذا التصريح.

وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الإعلامي إسلام صادق أن فاروق جعفر لاعب كبير وخانه التعبير في هذا التصريح وكان لا بد من التفكير

في هذا الكلام قبل الحديث عن هذا الموضوع.

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وأكمل: تمنيت أن لا يتحدث عن هذا الموضوع نهائيا حتى لا يتعرض للهجوم الشرس الذي حدث بعد هذه التصريحات.

وكان فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أدلى بتصريحات عبر قناة الزمالك قائلًا:

"منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألون اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء، أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".