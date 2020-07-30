بازوكا: كمال درويش أرسل برقية تهنئة للأهلي لحصوله على لقب نادي القرن

قال سيد عبد الرازق نجم الإسماعيلي السابق والشهير بـ"بزوكا"، أن كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق أرسل برقية تهنئة للنادي الأهلي لحصوله على لقب نادي القرن وقت حصوله على اللقب. نادي القرن وقت حصوله على اللقب. وأضاف عبد الرازق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي إسلام صادق أن كمال درويش كان رئيس نادي الزمالك في هذا التوقيت وفور تتويج الأهلي بلقب نادي القرن أرسل برقية تهنئة لمجلس إدارة القلعة الحمراء في وقتها لحصوله على اللقب. مع الإعلامي إسلام صادق أن كمال درويش كان رئيس نادي الزمالك في هذا التوقيت وفور تتويج الأهلي بلقب نادي القرن أرسل برقية تهنئة لمجلس إدارة القلعة الحمراء في وقتها لحصوله على اللقب.

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