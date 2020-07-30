شادي محمد: فاروق جعفر قيمة كبيرة ومن الوارد أن يخطئ

قال شادي محمد لاعب الاهلي السابق إن فاروق جعفر ذو قيمة كبيرة في كرة القدم ومن الوارد أن يخطئ لكن لا يتم دبحه بسبب بعض تصريحاته الأخيرة.

وأضاف شادي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة"Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أن الأهلي تعرض لظلم كبير في التحكيم ببعض المباريات الإفريقية وأبرزها واقعة

"يد أنرامو" والعرجون وكانت في مباريات حاسمة ونهائيات.

وتابع أن الأهلي أكثر الأندية تعرضاً للظلم التحكيمي خلال السنوات الماضية لكن تصريحات فاروق جعفر قللت من نادي الزمالك أكثر من أي نادٍ آخر.

وكان فاروق جعفر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أدلى بتصريحات عبر

قناة الزمالك قائلًا: "منتخب مصر تأهل إلى مونديال 1990 بإيطاليا بمساندة التحكيم وبمجاملات عدة، وأتذكر في إحدى مباريات التصفيات، المنتخب المنافس سجل هدفاً وذهب لاعبوه للاحتفال بالهدف ولكن أعلن عدم تخطي الكرة خط المرمى".

وأضاف: "بعض الحكام الأفارقة كانوا يدخلون غرفة خلع الملابس قبل المباريات في مصر ويسألون اللاعبين، أحسب لكم ركلة جزاء، أو أطرد لاعبًا من الفريق الخصم؟ وكنت أقول له لا، كان الأمر يحدث مع جميع الأندية المصرية".