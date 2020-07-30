فيديو أهداف مباراة يوفنتوس وكالياري في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 أهداف مباراة “يوفنتوس وكالياري”، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء 29 يوليو 2020 على ملعب سردينيا ارينا.

نُقلت مباراة “يوفنتوس وكالياري” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق السوداني “سوار الذهب”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وسكاي سبورت كالشيو 1.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

أسقط فريق “كالياري” ضيفه بطل الدوري الايطالي “يوفنتوس” بثائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول “سردينيا ارينا”.

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وافتتح “كالياري” التسجيل مبكرًا عن طريق المهاجم الشاب “لوكا جاجليانو” عند الدقيقة الثامنة، وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة احرز المهاجم “جيوفاني سيميوني” الهدف الثاني لفريقه.

وقدم “يوفنتوس” اداءًا باهتًا كما هو الحال في المباراة الماضية امام “سامبدوريا” والتي كانت سببًا في تتويجه رسميًا بلقب الاسكوديتو للمرة التاسعة على التوالي والـ36 في تاريخه.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 83، وبفارق 4 نقاط عن “الإنتر” الذي حقق الفوز على “نابولي” أمس الثلاثاء، وبفارق 5 نقاط عن الثالث “أتالانتا” الذي انتصر هو الاخر على “بارما” لحساب الجولة ذاتها.

بينما ارتفع رصيد “كالياري” إلى النقطة 45، ليقلص الفارق بينه وبين صاحب المركز العاشر “فيورنتينا” إلى نقطة واحدة قبل جولة على غروب شمس موسم 2019 عن الدوري الايطالي.

والتالي أهداف المباراة..

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