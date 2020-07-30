روما يفوز على تورينو ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي



ضمن روما مشاركته في الدوري الأوروبي من دور المجموعات بفوزه على مستضيفه تورينو بثلاثة أهداف لإثنين ضمن الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإيطالي.



افتتح أليكس بيرنغير التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14، وعادل إيدين دجيكو النتيجة بعد دقيقيتن قبل أن يسجل كريس سمولينغ هدف التقدم لروما في الدقيقة 23.



ووسع أمادو دياوارا النتيجة إلى ثلاثيّة من ركلة جزاء عند الدقيقة 61، قبل أن يسجل ويلفريد سينغو الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 66.



وعزز روما موقعه في المركز الخامس برصيد 67 نقطة بفارق أربع نقاط أمام ميلان الذي سيخوض الدور التمهيدي الثاني للمسابقة القارية الثانية بإنهائه الموسم سادسا عقب فوزه الثمين على مضيفه سمبدوريا 4-1.

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