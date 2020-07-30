يوفنتوس البطل يسقط على أرض كالياري بثنائية نظيفة

سقط يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي أمام مستضيفه كالياري 2-0 الأربعاء في المرحلة 37 من المسابقة.



بكر كالياري بالتسجيل وتحديداً الدقيقة الثامنة عندما استغل لوكا غايليانو تمريرة عرضية أمام المرمى من فيديريكو ماتييلو فتابعها بيمناه على يمين الحارس جانلويجي بوفون.



وعزز الأرجنتيني جيوفاني سيميوني، نجل دييغو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، تقدم كالياري بهدف رائع من تسديدة قوية من خارج المنقطة على يمين بوفون (45+2).



وباءت جميع محاولات يوفنتوس الذي خاض المباراة في غياب لاعب وسطه الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بسبب الاصابة، بالفشل أمام تكتل دفاعي رائع لأصحاب الأرض وتألق حارس مرماه أليسيو كرانيو الذي تصدى لأكثر من محاولة لرونالدو.



وجاءت الخسارة السادسة ليوفنتوس هذا الموسم لتؤكد معاناة فريق "السيدة العجوز" منذ استئناف المنافسات وهو الذي تنتظره مواجهة حاسمة أمام ضيفه ليون الفرنسي في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (0-1 ذهاباً في ليون) في سعيه لبلوغ الدورة المجمعة المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة بهدف التتويج بلقب المسابقة للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1996.



وتوقف رصيد يوفنتوس عند النقطة 83، في حين ارتفع رصيد كالياري إلى 45 نقطة في المركز الثالث عشر.



وحاول كريستيانو رونالدو (31 هدفاً) نجم يوفي تسجيل الأهداف، لكنه لم ينجح رغم مشاركته في الدقائق التسعين وذلك للاقتراب من متصدر ترتيب هدافي إيطاليا وأوروبا مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي 36 هدفاً.

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