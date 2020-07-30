رياضة | الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضغط على بيراميدز لحسم صفقة هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضغط النادي الأهلي على بيراميدز، من أجل سرعة حسم صفقة اللاعب البوركيني إيريك تراوري نجم خط وسط فريق الأهرام، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد إيريك تراوري واحد من اللاعبين المميزين بالدوري المصري وسيكون إضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي حال التعاقد معه بشكل رسمي، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية وقدرات تهديفية هائلة.

ودخل تراروي، ضمن حسابات الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، لمحاولة الحصول على خدماته وتدعيم صفوفه وخطه الهجومي مع بداية العام الجديد

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وقد وقع تراوري للأهلي مرتين من قبل، الأولى مع حينما كان عصام سراج مديراً للتعاقدات في الأحمر، والثانية مع محمد فضل، لكن لم يكتب للصفقة النجاح في المرتبن.

ويمتلك إيريك تراوري عرضاً من الدوري الإماراتي للمحترفين للانتقال إليه في الموسم الجديد.

ويري مسئولو النادي الأهلي، أن التعاقد مع تراوري سيكون أمرا جيدا للغاية وصفقة الموسم؛ خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.