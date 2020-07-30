رياضة | رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن التعاقد مع كابوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 30 يوليو 2020 04:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. مانشستر سيتى يعلن التعاقد مع كابوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إنتهاء إجراءات التعاقد مع البوركيني عيسى كابوري لاعب فريق ميشيلين البلجيكي.

ووفقاً لما ورد عبر موقع مانشيستر الألكتروني الرسمي:" أنه تم الانتهاء من إجراءات التعاقد مع كابوري الظهير الأيمن، صاحب الـ19 عامًا، لمدة خمسة مواسم قادمة، لكنه سيبقى في فريق ميشيلين طوال موسم 2020 / 2021 على سبيل الإعارة.

يذكر أن اللاعب المولود في بوركينا فاسو، شارك في خمس مباريات مع ميشيلين ببطولة الدوري البلجيكي الموسم الماضي.

وتعتبر هذه هي الصفقة الأولى التي يبرمها مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية